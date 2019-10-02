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Два динамовских клуба — Москвы и Риги — потерпели поражения в очередных матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Рижане на своей площадке были разгромлены омским «Авангардом» — 7:0 (2:0, 3:0, 2:0).

По две шайбы в этой встрече забросили Свен Андригетто (на 20-й и 25-й минутах) и Сергей Шумаков (на 23-й и 54-й). Ещё по разу отличились Максим Чудинов (13-я минута), Никита Щербак (37-я) и Кирилл Семёнов (54-я).

Интересно, что хозяева льда в этом матче заработали восемь минут штрафа, а «ястребы» четырежды реализовали численное преимущество.

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков отразил все 22 броска соперника и впервые в сезоне отыграл «на ноль». А чешский вратарь Александр Салак в своём первом матче за рижское «Динамо» пропустил семь шайб.

Омичи, набравшие 18 очков в 12 матчах, занимают вторую строчку в таблице Восточной конференции.

Московское «Динамо» также проиграло на своей площадке, уступив в серии послематчевых буллитов череповецкой «Северстали» — 1:2Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1).

В основное время на шайбу Никиты Хлыстова, заброшенную на 45-й секунде второго периода, «бело-голубые» ответили голом Игоря Полыгалова (52-я минута).

В серии послематчевых бросков, затянувшейся до восьми попыток с каждой стороны, победный буллит реализовал Юрий Трубачёв.

Голкипер «сталеваров» Владислав Подъяпольский отразил 45 из 46 бросков соперника.

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