https://static.news.ru/photo/5df93956-4d12-11ea-a824-fa163e074e61_660.jpg Фото: Edijs Palens/Xinhua /Global Look Press

В поединке двух лидеров Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский «Авангард» на своём льду в подмосковной Балашихе взял верх в серии буллитов над казанским «Ак Барсом» — 2:1Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0).

В основное время у «ястребов» отличился Валентин Пьянов (3-я минута), казанцы ушли от поражения за 13 секунд до конца третьего периода благодаря голу Станислава Галиева.

В серии послематчевых буллитов победным стал бросок канадского форварда омичей Тэйлора Бека.

Нападающий «барсов» Михаил Фисенко провёл 400-й матч в КХЛ.

«Ак Барс» (83 очка, 55 игр) проиграл впервые после семи побед кряду в чемпионате, но сохранил лидерство на «Востоке», «Авангард» (80 очков, 57 игр) по-прежнему идёт на втором месте.

Столичные «армейцы» дома уверенно переиграли нижегородское «Торпедо» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).

У «красно-синих» дублем отметился Сергей Толчинский (голы на 37-й и 39-й минутах, с интервалом в 84 секунды), по одному разу отличились Антон Слепышев (16-я минута) и Алексей Марченко (58-я, в меньшинстве, в пустые ворота).

Автором единственной шайбы у «автозаводцев» на 33-й минуте стал Тай Рэтти.

Слепышев набрал очки за результативность в 14 матчах кряду и повторил клубный рекорд, установленный Александром Радуловым. У Антона в этих играх 20 очков (11 голов и 9 результативных передач).

ЦСКА (86 очков, 56 игр) продолжает единолично возглавлять общую таблицу чемпионата КХЛ, «Торпедо» (58 очков, 56 игр) остаётся на восьмом месте на «Западе» и при таком раскладе может стать соперником «армейцев» в первом раунде плей-офф.

Финский «Йокерит» на своей площадке в Хельсинки одержал волевую победу над чепябинским «Трактором» — 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).

Уральцы дважды выходили вперёд благодаря голам Ярослава Косова (на 53-й секунде второго периода) и Лукаша Седлака (34-я минута), но «джокеры» в обоих случаях сравнивали счёт усилиями Вели-Матти Савинайнена (26-я минута) и Марко Анттилы (52-я).

А на 56-й минуте Савинайнен в меньшинстве сделал дубль и принёс победу хозяевам льда.

Форвард «Трактора» Антон Глинкин провёл 600-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.

«Йокерит» (77 очков, 56 игр) сохранил за собой третью строчку в таблице Западной конференции, опережая московское «Динамо» на два очка. «Трактор» отстаёт от зоны плей-офф на «Востоке» на 11 очков и уже в следующем матче может лишиться даже теоретических шансов на участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

В динамовском дерби двух худших команд лиги из Риги и Минска, давно утративших все шансы на выход в плей-офф, победу одержали гости из столицы Белоруссии — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).

У минчан с интервалом в полторы минуты отличились Андрей Костицын (34-я минута) и Райан Спунер (36-я).

Рижане сумели лишь размочить счёт благодаря точному броску Увиса Балинскиса на 57-й минуте.

Динамовцы Минска впервые в нынешнем сезоне сумели обыграть одноклубников из Риги после трёх поражений в очных встречах. А латвийский клуб потерпел уже 11-е кряду поражение в чемпионате.

До паузы в чемпионате КХЛ «Ак Барс» выиграл у подмосковного «Витязя», столичный «Спартак» дома с минимальным счётом уступил петербургскому СКА, ранее писал NEWS.ru.