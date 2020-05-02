Дочь маршала Конева рассказал подробности штурма Рейхстага

https://static.news.ru/photo/68032240-8c91-11ea-9cc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: No 5 Army Film & Photographic Unit. Hewitt /Public Domain/wikipedia.org

Дочь советского маршала Конева Наталия Конева раскрыла детали наступления на Берлин. Также она рассказала подробности штурма Рейхстага.

По словам Коневой, её отец не участвовал в штурме парламента Германии потому что в последний момент поступила директива ставки. В указании говорилось, чтобы танкисты Конева отошли от центра Берлина. Штурмовать здание поручили солдатам Жукова.

Рыбалко говорил, что ему непонятно, почему корпуса, уже нацеленные на центр города, меняют направление наступления. В это время его танкисты находились буквально 300 метрах от Рейхстага. Но поступившая директива установила разграничительные линии, и центр Берлина входил в полосу действий Первого Белорусского фронта, — цитируют дочь маршала РИА Новости.

Она также подчеркнула, что первоначально задача штурма ставилась солдатам отца, а вот бойцы Жукова должны были нанести рассекающий удар южнее Берлина для изолирования главных сил группы армий. Однако в штабе изменили планы.

Отец говорил, что немцы считали, раз Советскому Союзу удалось победить в совершенно безнадежной ситуации под Москвой, то и Берлин должен стать для них новой отправной точкой. Поэтому сопротивление в Берлине было на грани истерического самопожертвования, — вспоминает Конева.

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