Историк рассказал о работе Смерша на территории Германии

https://static.news.ru/photo/0a1fe850-8216-11ea-a446-fa163e074e61_660.jpg Фото: Agentur Voller Ernst/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Военный историк, генерал-лейтенант ФСБ в отставке Александр Зданович раскрыл детали работы сотрудников Смерша в Берлине. Он также развеял утверждения об издевательствах солдат Красной Армии над населением Германии.

Этот грязный миф запустили деятели либерального толка ещё в начале 1990-х годов. Вскрытие фактов мародёрства и насилия над местным населением тоже входило в задачи оперативных групп Смерша в ходе Берлинской наступательной операции, — цитирует Здановича РИА Новости.

Одной из главных задач Смерша в Берлине был захват немецкого архива абвера. Его здание было замаскировано под сельскохозяйственный институт. На помощь Смершу отправили танковую роту и батальон пехоты. Немцы практически не защищались, отметил историк.

Они спали в ожидании эвакуации. Тогда в плен было взято свыше сотни абверовцев, причём среди них были и русские. В результате добытые чрезвычайно ценные документы удалось сохранить, — заявил Зданович.

Позднее разведчики получили информацию о том, что Гитлер оставался в своем бункере до 28 апреля. Спустя четыре дня им удалось занять рейхканцелярию. Недалеко от бункера разведчики обнаружили трупы членов семьи министра пропаганды Геббельса. К 5 мая были найдены тела Гитлера и его жены.

Ранее NEWS.ru писал, что немецкий историк Йорг Морре рассказал подробности подписания акта о капитуляции в 1945 году.