День рождения Винни-Пуха: как появилась на свет первая книга о медвежонке

14 октября 1926 года в Лондоне была издана первая книга английского писателя Алана Милна о Винни-Пухе. Этот медвежонок стал одним из самых любимых героев детской литературы XX века.

Милн подарил своему сыну Кристоферу Робину на день рождения плюшевого медведя, приобретённого в универмаге. Он получил имя Винни-Пух.

Вторая книга про медвежонка под названием «Дом на Пуховой опушке» была опубликована в 1928 году. Впоследствии писатель выпустил несколько стихотворений о Винни-Пухе.

Приключения медвежонка переведены на 25 языков и изданы десятками миллионов экземпляров.

Винни-Пух получил популярность у россиян благодаря мастерскому пересказу советского писателя и переводчика Бориса Заходера, а также мультсериалам от киностудий «Союзмультфильм» и «Дисней».

Самые яркие кадры медвежонка — в фотогалерее NEWS.ru.