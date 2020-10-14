День рождения Винни-Пуха: как появилась на свет первая книга о медвежонке

14 октября 1926 года в Лондоне была издана первая книга английского писателя Алана Милна о Винни-Пухе. Этот медвежонок стал одним из самых любимых героев детской литературы XX века.
Милн подарил своему сыну Кристоферу Робину на день рождения плюшевого медведя, приобретённого в универмаге. Он получил имя Винни-Пух.
Вторая книга про медвежонка под названием «Дом на Пуховой опушке» была опубликована в 1928 году. Впоследствии писатель выпустил несколько стихотворений о Винни-Пухе.
Приключения медвежонка переведены на 25 языков и изданы десятками миллионов экземпляров.
Винни-Пух получил популярность у россиян благодаря мастерскому пересказу советского писателя и переводчика Бориса Заходера, а также мультсериалам от киностудий «Союзмультфильм» и «Дисней».
Самые яркие кадры медвежонка — в фотогалерее NEWS.ru.
Кадр из мультфильма
Кадр из мультфильма
Кадр из мультфильма
Кадр из мультфильма
Кадр из мультфильма
Кадр из мультфильма
Кадр из мультфильма
Кадр из мультфильма
Производство игрушек Винни-Пух на фабрике Московская игрушка (1979)
Кунов Валентин/Фотохроника ТАСС
Кадр из фильма Прощай, Кристофер Робин (2017)
Twentieth Century Fox/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press
Писатель, автор книг о Винни-Пухе Алан Милн (1952)
Keystone Pictures USA/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press
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