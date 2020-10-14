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История

День рождения Винни-Пуха: как появилась на свет первая книга о медвежонке

18:41, 14 октября 2020
Фото: Кадр из мультфильма

14 октября 1926 года в Лондоне была издана первая книга английского писателя Алана Милна о Винни-Пухе. Этот медвежонок стал одним из самых любимых героев детской литературы XX века.

Милн подарил своему сыну Кристоферу Робину на день рождения плюшевого медведя, приобретённого в универмаге. Он получил имя Винни-Пух.

Вторая книга про медвежонка под названием «Дом на Пуховой опушке» была опубликована в 1928 году. Впоследствии писатель выпустил несколько стихотворений о Винни-Пухе.

Приключения медвежонка переведены на 25 языков и изданы десятками миллионов экземпляров.

Винни-Пух получил популярность у россиян благодаря мастерскому пересказу советского писателя и переводчика Бориса Заходера, а также мультсериалам от киностудий «Союзмультфильм» и «Дисней».

Самые яркие кадры медвежонка — в фотогалерее NEWS.ru.

Кадр из мультфильма

Кадр из мультфильма

Кадр из мультфильма

Кадр из мультфильма

Кадр из мультфильма

Кадр из мультфильма

Кадр из мультфильма

Кадр из мультфильма

Производство игрушек Винни-Пух на фабрике Московская игрушка (1979)

Кунов Валентин/Фотохроника ТАСС

Кадр из фильма Прощай, Кристофер Робин (2017)

Twentieth Century Fox/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Писатель, автор книг о Винни-Пухе Алан Милн (1952)

Keystone Pictures USA/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

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