Штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, впоследствии ставший Знаменем Победы, 1 мая 1945 года был водружён над Рейхстагом. Знамя на крышу здания подняли лейтенант Берест, сержант Егоров и младший сержант Кантария.
Однако поднятый флаг ещё не означал окончательной победы — бои в районе Рейхстага продолжались до следующего дня.
Советские солдаты пишут на снарядах послания: лично Гитлеру, в Берлин, по Рейхстагу
Олег Кнорринг/РИА Новости
Берлин. Советские военные у рейхстага в первые дни после капитуляции Германии
Иван Шагин/РИА Новости
Повозки запряженные верблюдами. На подступах к городу Берлину. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
Александр Капустянский/РИА Новости
Советские войска ведут бой на улицах Берлина во время Великой Отечественной войны
Евгений Халдей/Риа Новости
Марк Редькин/РИА Новости
Май 1945 г. Cоветская регулировщица на площади у Бранденбургских ворот после завершения Берлинской наступательной операции во время Второй мировой войны
Пушкин Борис/ТАСС
Великая Отечественная война 1941 -1945 гг. Наступление советских войск в Германии. Берлинская операция, апрель-май 1945 г.
Е.Егоров/РИА Новости
Разрушенный Рейхстаг в Берлине в апреле 1945 года
Yevgeny Khaldei /Voller Erst/dpa-Zentralbild/Global Look Press
Боец Красной армии водружает Знамя Победы на поверженном рейхстаге. Великая Отечественная война 1941-1945 года
Yevgeny Khaldei /Voller Erst/dpa-Zentralbild/Global Look Press
Немецкие жители возвращаются в Берлин после победы советских войск
Виктор Темин/РИА Новости
Yevgeny Khaldei /Voller Erst/dpa-Zentralbild/Global Look Press
2 мая 1945 г. Водружение красного знамени над Бранденбургскими воротами после взятия города советскими войсками в ходе Второй мировой войны
Халдей Евгений/ТАСС
Халдей Евгений/ТАСС
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