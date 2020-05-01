Штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, впоследствии ставший Знаменем Победы, 1 мая 1945 года был водружён над Рейхстагом. Знамя на крышу здания подняли лейтенант Берест, сержант Егоров и младший сержант Кантария.

Однако поднятый флаг ещё не означал окончательной победы — бои в районе Рейхстага продолжались до следующего дня.

Советские солдаты пишут на снарядах послания: лично Гитлеру, в Берлин, по Рейхстагу

Олег Кнорринг/РИА Новости

Берлин. Советские военные у рейхстага в первые дни после капитуляции Германии

Иван Шагин/РИА Новости

Повозки запряженные верблюдами. На подступах к городу Берлину. Великая Отечественная война 1941-1945 годов

Александр Капустянский/РИА Новости

Советские войска ведут бой на улицах Берлина во время Великой Отечественной войны

Евгений Халдей/Риа Новости

Марк Редькин/РИА Новости

Май 1945 г. Cоветская регулировщица на площади у Бранденбургских ворот после завершения Берлинской наступательной операции во время Второй мировой войны

Пушкин Борис/ТАСС

Великая Отечественная война 1941 -1945 гг. Наступление советских войск в Германии. Берлинская операция, апрель-май 1945 г.

Е.Егоров/РИА Новости

Разрушенный Рейхстаг в Берлине в апреле 1945 года

Yevgeny Khaldei /Voller Erst/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Боец Красной армии водружает Знамя Победы на поверженном рейхстаге. Великая Отечественная война 1941-1945 года

Yevgeny Khaldei /Voller Erst/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Немецкие жители возвращаются в Берлин после победы советских войск

Виктор Темин/РИА Новости

Yevgeny Khaldei /Voller Erst/dpa-Zentralbild/Global Look Press

2 мая 1945 г. Водружение красного знамени над Бранденбургскими воротами после взятия города советскими войсками в ходе Второй мировой войны

Халдей Евгений/ТАСС

Халдей Евгений/ТАСС

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