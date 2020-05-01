10 апреля 2010 года при заходе на посадку на аэродроме Смоленск-Северный потерпел крушение самолёт Ту-154 особого авиаполка Воздушных сил Республики Польша. Лайнер разбился в лесопосадке в условиях сильного тумана в 300 метрах от взлётно-посадочной полосы.

Жертвами авиакатастрофы стали все находившиеся на борту — семь членов экипажа и 89 пассажиров, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой Марией, руководитель канцелярии главы государства Владислав Стасяк,...