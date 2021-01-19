Юрист сообщил, будут ли COVID-паспорта ограничивать передвижения людей

https://static.news.ru/photo/4c425efc-5a6a-11eb-9eda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/ZB

COVID-паспорта не станут помехой в перемещении людей, считает юрист Юрий Жданов. Об этом эксперт сообщил в разговоре с NEWS.ru.

Эксперт поддержал главу комитета Государственной думы по охране Дмитрия Морозова в его заявлении о том, что COVID-паспорта — «дело очень важное и нужное».

Паспорта вводятся на период эпидемии, когда действуют ограничительные санитарные меры. Эти документы как раз облегчают передвижения, а не ограничивают его. Хочу напомнить, в целый ряд тропических стран без сертификата о прививке о жёлтой лихорадке попасть невозможно, к примеру, и никто не ставил вопроса о том, что эта медицинская мера ограничивает свободу передвижения, — напомнил юрист.

Жданов однако заявил, что процедуру введения паспортов, а также их юридическую силу надо ещё обсуждать. По мнению эксперта нужно с вниманием отнестись к следующим нюансам.

Как быть с теми, кто уже переболел, или с теми, кому прививка противопоказана, а ещё с теми, кто имеет хороший иммунитет и не заболевает. Как защитить права этих людей? Подходить к этим вопросам нужно очень осторожно, детально прорабатывая ответы, — заявил эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что документ, подтверждающий вакцинацию гражданина от коронавируса, не будет увязываться с правом выезда за границу.