Врачи Коммунарки выявили ещё один симптом COVID-19

https://static.news.ru/photo/2b2ca184-8bbf-11ea-917c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники московской больницы № 40 в Коммунарке выявили ещё один симптом коронавируса.

Главврач медучреждения Денис Проценко отметил, что у большинства пациентов Коммунарки наблюдаются высыпания на руках и животе.

Мы видим у большинства поступивших к нам больных кожные проявления, о которых не так много писалось. Предположить о мутации можно только по разнице клинической картины. Высыпания достаточно разнообразны. В первую очередь высыпания на коже кистей и живота, — написал Проценко в Facebook.

Он также сообщил, что врачи выполнили первую операцию по прямому механическому извлечению тромба при ишемическом инсульте совместно с командой Городской клинической больницы имени И. В. Давыдовского.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 3,2 млн человек по всему миру, более 228 тысяч скончались.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в настоящее время нет научных доказательств связи между сделанными от различных заболеваний прививками и иммунитетом от коронавируса.