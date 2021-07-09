Врачи рассказали о принципах получения медотвода от вакцинации против COVID

Временные и постоянные основания необходимо различать гражданам, желающим получить документ, подтверждающий медицинский отвод от вакцинации против COVID-19. Об этом рассказывает РБК.

По словам специалистов, медицинские причины для отвода от прививки можно разделить на временные и абсолютные. Относительными являются ситуации, связанные с обострениями хронических заболеваний, при них отводы даются на время от 2 до 4 недель.

Абсолютная медицинская причина означает, что людям в принципе не будут делать прививку. Сюда относится только одно противопоказание: если пациент имеет ярко выраженную аллергию на первое введение препарата против ковида. В этом случае вторую прививку ему делать уже не будут и в дальнейшем также освободят от вакцинации.

Для получения справки о медицинском отводе следует обратиться к своему терапевту, который делает заключение на основании выписки. То есть, если у человека была аллергическая реакция, у него, как правило, уже есть справка об этом. В ином случае заключение делается на основании выписки, которая есть в истории болезни.

В случае, если справки у человека на руках нет, ему следует обращаться к узкому специалисту, поскольку в случае с аллергией терапевт может дать только временный отвод, до момента, пока аллерголог не подтвердит или не опровергнет наличие противопоказаний.

В случае онкологического заболевания следует обращаться в онкологу, а беременные женщины берут справку у акушера-гинеколога, на учёте которого они находятся.

В настоящее время в связи с обострением ситуации с коонавирусной инфекцией власти Москвы и ряда других регионов выпустили распоряжение для части работодателей о вакцинации не менее 60% своих сотруников. Требования касаются, в первую очередь, отрасли общепита. ЖКХ, такси, МФЦ, общественного транспорта.



Ранее онколог рассказал, когда раковым больным можно привиться от COVID-19.