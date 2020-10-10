Врач заявил об опасности лечения чесноком и дал рецепт полезного напитка

https://static.news.ru/photo/9de9e532-0adc-11eb-a5d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сырой чеснок может нанести серьёзный вред здоровью, предупредил врач, гастроэнтеролог Никита Харлов.

По его словам, чеснок является сильным антибиотиком и антивирусным средством, поэтому часто используется для обезвреживания, обеззараживания продуктов животного происхождения.

Но настоятельно рекомендую не употреблять чеснок в сыром виде: он не только убивает бактерии и грибки, он сильно раздражает слизистую пищеварительного тракта: и желудка (он более выносливый), и особенно кишечника, — подчеркнул он.

Врач пояснил, что у людей с гастродуоденитом или с синдромом раздражённого кишечника, этот продукт может вызывать серьёзную ответную реакцию вплоть до срыва стула.

Также опасно закапывать капли из чеснока в нос, так как это приведёт к раздражению слизистых и снижению местного защитного барьера, возникнет отёк.

Всё будет течь, от этого защиты нет. Нарушая целостность слизистой оболочки, на которой уже находятся антитела, вы увеличиваете доступность слизистой для вирусов и бактерий, которые могут туда проникнуть, — предупредил Харлов.

Он добавил, что совет вешать на шею чеснок для защиты от инфекций не несёт значимой практической ценности, так как концентрации при вдыхании будут небольшие.

Употреблять чеснок, отметил специалист, лучше всего в составе готовых блюд. Для этого подойдёт как и свежий, так и сушёный продукт — с ним можно запекать, варить и натирать все продукты.

Хорошо предварительно зубчики нарезать и дать им полежать в сыром виде, от этого чеснок станет сильнее, потому что на воздухе в нём усиливается образование веществ, из-за которых его так ценят, — подчеркнул врач.

Харлов также рассказал о рецепте приготовления полезного напитка с чесноком, который подойдёт всем, у кого нет непереносимости лактозы. Для этого потребуется сделать кефир или йогурт из хорошего непастеризованного молока.

Нужно молоко налить в стеклянную ёмкость, накрыть марлей и поставить на 48-72 часа в тёмный шкаф, предварительно добавив туда чеснок — зубчик или даже чуть меньше на пол-литра. Чеснок обезвреживает молоко от всех паразитов, которые там могут оказаться, в частности, от грибков рода кандида, — пояснил он.

Гастроэнтеролог добавил, что с другой стороны, молочно-кислотные бактерии, обладающие резистентностью к чесноку, активно на нём размножаются, питаясь крахмалом, который в нём содержится.

Харлов отметил, что в итоге получается «настоящий суперфуд», который можно использовать как пробиотик благодаря содержанию в нём большого количества молочнокислых бактерий, передаёт радио Sputnik.

Как писал NEWS.ru, ранее эндокринолог и кандидат медицинских наук Зухра Павлова сообщила, что продукты, которые тяжело перевариваются, желательно исключить из рациона на время приёма антибиотиков.