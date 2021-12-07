Врач высказался о «системе тотального кодирования» при помощи QR-кодов

Законопроект о введении QR-кодов может поделить общество на «правильных» и «неправильных», а потому инфекционист Евгений Тимаков не до конца согласен с введением такой системы. По его мнению, в России «куплено» 20% QR-кодов, а в случае массового ПЦР-тестирования система здравоохранения РФ может не выдержать нагрузки, передаёт «Царьград».

В торговый центр сходить без QR-кода будет невозможно, система тотального кодирования непонятна, она не гарантирует безопасности. У нас 20% купленных QR-кодов. Чтобы отмывать деньги, более эффективно было бы выдать бесплатные экспресс-тесты. Поскольку в случае массового ПЦР-тестирования система просто захлебнётся, — высказался Тимаков.

Ранее кандидат медицинских наук, профессор Ирина Силуянова призвала науку и общество найти компромисс в этом вопросе, так как «реальность конфликта между человечеством и наукой фиксируется понятием насилия, которое мы наблюдаем». При этом депутат Госдумы Магомет Яндиев напомнил, что вакцинированные люди также могут являться переносчиками вируса. Разница, по словам политика, заключается в том, что привитые люди могут не бояться умереть от коронавируса.

Ранее стало известно, что больше трети врачей (36,5%) выступают против законопроектов о QR-кодах, в которых предлагаются ограничения для непривитых. О том, что ограничения следует расширить, заявили 17% опрошенных медиков.