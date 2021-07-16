Врач развеял мифы о влиянии жары на пластические операции

Врач — пластический хирург Халиль Зиятдинов в беседе с NEWS.ru развеял мифы о влиянии жары на пластические операции. Медик пояснил, что главное — это гигиена и качественно сделанная операция.

Хочется вспомнить жителей Майами, где нет зимы. Они же не ждут прохладной погоды, чтобы сделать операцию, и проблем никаких у них нет. Так что то, что пластические операции нельзя делать в жару, похоже скорее на миф, чем правда, — сказал врач.

Он «прошёлся» по нескольким мифам. Во-первых, хирург отметил, что жаркая погода не ухудшает конечный результат операции. Во-вторых, летний сезон не вредит заживлению, а даже наоборот, в чём-то помогает.

Под действием солнца вырабатываются витамины. В частности, витамин D. Также улучшается состояние кожи, поэтому даже многие врачи рекомендуют делать операции в сухой, летний сезон. Насчёт общей реабилитации, разницы нет. Заживает всё хорошо и зимой, и летом, — добавил Зиятдинов.

Есть мнение, что липосакцию или пластику груди лучше не делать летом, так как от жары под бандажом, который нужно носить первые несколько недель, будет всё потеть, да и в целом не очень это удобно в такую погоду. Хирург развеял и этот миф.

Если пациент часто занимается гигиеной, то есть часто обрабатывает раны, проблем в данном вопросе не возникает. То есть, грубо говоря, человек, когда чувствует, что он вспотел, обрабатывает раны и всё, — рассказал он.

Врач напомнил, что и пластическая хирургия как направление медицины не стоит на месте. Сейчас специалисты применяют не только быстро рассасывающиеся швы, но специализированный клей.

Операция проходит в стерильной, чистой операционной, где стерильным клеем замазывается верхушка раны. Образуется защищающая корочка, под которую даже если что-то попадёт (например, вода из бассейна или какая-то грязь), проблем не возникает, — пояснил Зиятдинов.

Есть, однако, то, чего пластические хирурги опасаются в жару, но надеются на сознательность пациента.

Чего мы боимся, чего многие врачи не говорят — это инфекции в потовых железах. Они являются проблемами, из-за которых рана гноится очень часто. Поэтому пациент, который решил делать в летний период пластику, он начинает чаще за собой ухаживать и обрабатывать рану, — заключил врач.

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