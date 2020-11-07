Врач развеял миф о пагубном влиянии алкоголя на коронавирус

https://static.news.ru/photo/dbecc63a-2218-11eb-b9cf-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава наркологической «Клиники доктора Исаева» врач-нарколог Руслан Исаев заявил, что не соответствует действительности миф об «убивающем» коронавирус алкоголе. По его словам, употребление крепких алкогольных напитков не поможет уничтожить частицы коронавируса, содержащиеся во вдыхаемом воздухе.
Я действительно слышал такие мифы, байки, скажем так. Это было уже много раз. Но никакими научными исследованиями это не подтверждается. Все профессионалы — врачи и биологи — говорят об обратном влиянии алкоголя на течение коронавирусной инфекции, — отметил врач в беседе с Lenta.ru.
Ранее NEWS.ru сообщал, что врач-нарколог Руслан Исаев заявил: употребление алкоголя при коронавирусе может изменить форму течения болезни. По его словам, тяжесть инфекции зависит от защитных свойств организма, а спиртное подрывает иммунитет. В итоге заразившийся человек, употребляя алкоголь, рискует тем, что его заболевание из лёгкой формы может перейти в среднее или тяжёлое, отметил Исаев.