Врач развеял миф о пагубном влиянии алкоголя на коронавирус

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Тяжёлое течение болезни у человека, заражённого COVID-19, может быть вызвано дефицитом витамина D. К такому выводу пришли британские врачи, которые исследовали статистику заражения и смертности от коронавируса.

Их работа показала, что в регионах, где распространён сезонный дефицит витамина D, чаще регистрируются случаи тяжёлого течения инфекции, сообщает газета Express. Дефицит витамина D является доминирующим фактором риска тяжёлого коронавирусного...