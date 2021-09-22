Диетолог рассказала об опасности проглатывания жвачки

Если взрослый человек проглотит жвачку, то это никак не скажется на здоровье. Если же это сделает ребёнок, то это может привести к непроходимости кишечника, так как у детей он меньше и тоньше. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

Когда это совсем маленький ребёнок, закупорка просвета может произойти даже от одной жвачки. Теоретически это же может случиться, когда взрослый человек регулярно проглатывает жвачку. Однако я не встречала информации или наблюдений о таких случаях, — отметила специалист.

По словам врача, проглатывание жевательной резинки опасно для тех, у кого выявлен дивертикулит — заболевание, при котором происходит выпячивание кишечной стенки.

В кишечнике образуются дивертикулы. Можно сказать, это «карманы», локальные расширения некоторых участков. Туда может попадать различная пища. В том числе и жевательная резинка. Когда это образование воспаляется, возникает острое состояние, — рассказала Круглова.

В целом же проглатывание жевательной резинки никак не скажется на здоровье большинства взрослых, так как впоследствии она выйдет из организма естественным путём, заключила диетолог.

Ранее заведующий отделением стоматологии и хирургии полости рта МГМСУ им. Евдокимова Григорий Воложин рассказал, что использование жевательной резинки в течение 10 минут после еды не вредит организму и даже приносит пользу.