Врач рассказал о новом подходе при назначении антибиотиков при COVID-19

https://static.news.ru/photo/78fbd9da-1f84-11eb-801d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

К назначению антибиотиков при лечении коронавирусной инфекции стали относиться очень сдержанно. Об этом заявил ​​главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Антибиотики изменились, потому что изменилась и концепция во многом. Сейчас к назначению антибиотиков стали очень сдержанно относиться, — рассказал RT медик.

Ранее руководитель департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава РФ Инна Куликова заявила, что потребление антибиотиков в России выросло, хотя при коронавирусной инфекции они бесполезны. По её словам, в результате этого может увеличиться антибиотикорезистентность: микроорганизмы, против которых используются препараты, станут более устойчивыми к лекарствам и лечить связанные с ними болезни будет всё труднее.

Также стало известно, что россияне стали тратить больше денег на лекарства. За девять месяцев этого года продажа препаратов в аптеках в денежном выражении выросла на 10,9%, или 80,6 млн рублей. При этом количество проданных упаковок, напротив, сократилось. Расхождение объясняется тем, что население стало больше покупать дорогие лекарства — от 500 рублей и выше. Эксперты отмечают, что это вынужденная мера, связанная с пандемией.

По данным на 5 ноября, российские медики выявили 19 404 новых случая COVID-19 за сутки. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа достигло 1 712 858. Из них умерли 29 509 (292 за минувшие 24 часа), выздоровели 1 279 169 (12 238). На лечении находятся 404 180 граждан с подтверждённым COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок, писал NEWS.ru.