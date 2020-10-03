Врач рассказал, какие болезнетворные микробы «живут» в кожаных сумках

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Женские сумочки являются носителями целого ряда микроорганизмов, многие из которых опасны для здоровья человека, предупредил эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

При этом особенно опасны сумки, сделанные из натуральной кожи, которая обладает губчатой текстурой. При этом сумки часто трогают немытыми руками, ставят на различные загрязнённые поверхности и пол, передаёт радио Sputnik.

Чаще всего в сумочке и на находящихся в ней предметах встречаются кишечная палочка, вирусы — возбудители кишечных инфекций, золотистый стафилококк, стрептококк, энтерококк, яйца гельминтов, различные грибки, клещ демодекс. Все эти микроорганизмы являются возбудителями заболеваний человека, в том числе и опасных, — отметил эпидемиолог.

Специалист посоветовал регулярно обрабатывать антисептическими средствами как саму сумку, так и носимые в ней предметы, а также не ставить её на пол или сиденья в общественном транспорте, а вешать на крючок.

Среди предметов, постоянно находящихся в женской сумочке, первые места по загрязнённости занимают крем для рук, губная помада, пилочка для ногтей и тушь для ресниц. Также источниками распространения микробов в дамской сумочке могут быть кошелёк, ключи, мобильный телефон, расчёска, ручка, блокнот, паспорт и другие документы, — добавил Лебедев.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют перед применением внимательно изучить этикетку дезинфицирующего средства, защищать при его использовании руки и глаза, а также не смешивать «химию».