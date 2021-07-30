Врач объяснила важное изменение в списке противопоказаний к вакцинации

Международный эксперт в области репродуктивного здоровья и права, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева объяснила исключение из списка противопоказаний к вакцинации от COVID-19 беременности. Теперь в каждом конкретном случае решение о прививке принимает врач, отметила она в беседе с радио Sputnik.

Раньше говорили, что между вакцинацией и планированием беременности должно пройти 3–6 месяцев, в инструкциях для вакцин так было указано. Но совсем недавно в тех странах, где огромное число людей были вакцинированы, появились экспертные мнения, что после определённого срока вакцинация не вызывает негативного эффекта на внутриутробный эмбрион и на здоровье беременной женщины, — подчеркнула Ерофеева.

Она уточнила, что сейчас медики имеют достаточно опыта для точной оценки возможного влияния вакцины на организм будущей матери и ребёнка. Вакцинация же остаётся самой действенной защитой их здоровья.

Мы каждый день слышим не только о количестве госпитализированных, мы, к сожалению, слышим и о потерях. Прежде чем думать о новой жизни, нужно думать о своей собственной, — считает Ерофеева.

Ранее стало известно, что прививка от коронавируса не угрожает репродуктивной функции человека. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Министр также отметил, что вакцина «Спутник V» не оказывает негативного влияния на течение беременности и развитие потомства. По его словам, тем, кто находится в группе риска тяжёлого протекания коронавируса, следует прививаться с 22-й недели беременности.