Врач объяснила, почему переболевшие COVID-19 могут подхватить новый штамм

Врач-инфекционист Видновской районной клинической больницы в Московской области Светлана Малиновская рассказала, почему переболевшие коронавирусом могут заразиться новым штаммом. Дело в том, что иммунитет не способен распознать новую мутацию, пишет РИА Новости.

Пациент, перенёсший коронавирус, может сразу после выздоровления заразиться другим штаммом, поскольку иммунная система может не распознать новую мутацию вируса, — говорит врач.

Вирус может вызвать достаточно сильный иммунный ответ, чтобы обеспечить защиту от новой инфекции, но никто не может сказать, как долго этот иммунитет продлится. Также новый коронавирус способен мутировать, перемещаясь через популяции и становясь версиями, которые иммунная система не распознаёт.

Проведённых исследований недостаточно, чтобы понять, почему симптомы коронавируса иногда возвращаются. Точно не известно, связано ли это именно с повторным заражением или же вирус остаётся в организме несколько недель и «реактивируется», — пояснила специалист.

При этом Малиновская уверена, что единственным способом защиты от коронавируса является вакцинация или перенесение заболевания в лёгкой форме без серьёзных для организма последствий.

Ранее сообщалось, что штамм коронавирусной инфекции «дельта» может переноситься привитыми людьми, сохраняясь у них в дыхательных путях. К такому выводу пришли специалисты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.