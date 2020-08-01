Проценко назвал признаки коронавирусного кашля

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У кашля, который характерен для заразившегося коронавирусом человека, есть отличительные признаки, по которым с большой долей вероятности можно поставить предварительный диагноз. Об этом рассказал главный врач больницы в Коммунарке, ставшей одним из главных центров по приёму инфицированных, Денис Проценко.

По его словам, после того как он сам переболел коронавирусом, он лично почувствовал разницу. Коронавирусный кашель отличается от того, что свойственен для других заболеваний, у него «особенные интонации», пояснил медик.

Не глубокие надсадные, а такие как бы поверхностные. Плюс чувство непроходящего першения, — рассказал Проценко в интервью «Российской газете».

По словам врача, он теперь ни с чем не спутает ковидный кашель. Даже при разговоре с человеком по телефону, услышав характерное «кхе-кхе», можно делать определённые выводы.

Кроме этого, напомнил Проценко, во время болезни не чувствуются запахи и вкус еды.

Ранее NEWS.ru писал, что главврач больницы в Коммунарке назвал невозможными любые прогнозы о риске второй волны пандемии. По его словам, в этом вопросе слишком много всевозможных «если». Кроме того, отметил он, коронавирус отличается весьма запутанным «географическим следом».