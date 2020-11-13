ВОЗ предложила странам сосредоточить силы на сдерживании COVID

https://static.news.ru/photo/c705fdaa-264f-11eb-8005-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

До тех пор, пока в мире нет массового производства вакцины от коронавируса, страны должны сосредоточить усилия на сдерживании распространения коронавирусной инфекции, считает представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

В каждой стране важно то, удаётся ли нам контролировать эпидемию на уровне кластеров или это сценарий общей передачи. Когда мы знаем «кластеры», определённая группа людей, контактировавших с подтверждённым случаем (случаями), может быть быстро изолирована и, таким образом, прекращена дальнейшая передача, — сообщила она в интервью агентству «Интерфакс».

Она добавила, что в отдельных регионах необходимы более жёсткие меры ограничений для того, чтобы минимизировать шансы передачи заболевания от человека к человеку при общей передаче и помочь снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Я предлагаю сосредоточиться на сценариях, как держать пандемию под контролем до тех пор, пока у нас не будет вакцины, которая обеспечит адекватный иммунитет для снижения передачи до контролируемых уровней, — настаивает Вуйнович.

Ранее NEWS.ru писал, что в США — стране с самой неутешительной статистикой по коронавирусу на сегодняшний день — 14 ноября также обновлён антирекорд по суточному приросту новых случаев заражения COVID-19. Число новых случаев заражения в стране превысило отметку в 160 тысяч человек.

Также рекордное число заразившихся за сутки выявлено на Украине — там за 24 часа зарегистрировали 12 524 новых пациента с COVID-19.