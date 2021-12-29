Вирусолог объяснил, как коллективный иммунитет в России вырастет до 90%

Волна «омикрона» повысит коллективный иммунитет в России до 90% за пару месяцев, заявил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачёв «Радио 1». По его словам, лучше добиться такого показателя с помощью вакцинации. Те, кто не успеет привиться, в итоге заболеют коронавирусом, так как «омикрон» ещё заразнее, чем «дельта»-вариант COVID-19.

И «дельта»-вариант был очень заразен, но «омикрон» ещё заразнее. Это видно по очень быстрому нарастанию заболеваемости в западных странах, по сообщениям о том, как болеют целые футбольные команды, хотя раньше заражались один-два человека. Это всё из-за очень высокой заразности этого варианта. Кто поумнее, тот успел вакцинироваться. Те, кто не хочет или ждёт у моря погоды, в конце концов подцепят коронавирус, и иммунитет будет у 90% населения, — сказал Скулачёв.

Он не понимает, почему волна коронавируса не должна накрыть Россию, если жители других стран болеют «омикроном». Уровень коллективного иммунитета среди россиян Скулачёв оценил примерно в 70%, отметив, что подсчитать его тяжело.

Ранее на фоне распространения «омикрона» зафиксировали рекордный прирост заражённых COVID-19 за сутки с начала пандемии во Франции — 179 807 человек. Министр здравоохранения страны Оливье Веран предупредил, что к началу января прирост заболеваемости может достигнуть 250 тысяч новых случаев ежедневно.