Вирусолог оценил эффективность подавляющих COVID-19 растительных продуктов

https://static.news.ru/photo/00db2242-27e7-11eb-9cb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский прокомментировал заявление немецких учёных о том, что соки черноплодной рябины и граната способны подавить коронавирус.

По его словам, подобные «народные» средства не имеют отношения к эффективной медицине.

Это, что называется, «в пользу бедных» средства. Ничто не действует против вируса в организме, нет таких средств, — подчеркнул он.

Аграновский пояснил, что натуральные продукты повышают иммунитет, содержат витамины и полезные растительные вещества, однако всё это не относится напрямую к вирусу.

Специалист отметил, что никакой сок не способен уничтожить вирусы, а подобные сообщения о «простых лекарствах» лишь внушают ложные надежды, передаёт телеканал «Звезда».

Ранее учёные из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма в Германии заявили, что соки черноплодной рябины и граната, а также зелёный чай обладают эффектом, который обеспечивает инактивацию вирусов. Как считают исследователи, данные напитки могут ослабить COVID-19, так как они формируют кислую среду и содержат растительные полифенолы, оказывающие негативное влияние на вирус.

Как писал NEWS.ru, ранее врач аллерголог-иммунолог Евгения Паршина сообщила, что после перенесённого COVID-19, который развился в пневмонию и ударил по лёгким, ускорить восстановление можно посредством особых дыхательных методик и гимнастики.