Вирусолог назвал самое эффективное средство защиты от COVID-19

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Лучше всего от заражения коронавирусной инфекцией защищают строительные респираторы. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев.

Наверное, они как раз лучше фильтруют, потому что они специально сделаны из такого материала, который именно пыль задерживает, пыль, которая меньше, чем капли. Медицинская маска пыль не будет задерживать, а вот респиратор будет задерживать, — отметил в эфире «Говорит Москва» Ларичев.

При этом Ларичев не стал отрицать эффективности и масок в борьбе с распространением COVID-19, так как он распространяется в виде капель. Они вылетают при чихании, кашле и разговоре, и маска задерживает эту жидкость. Однако, как пояснил вирусолог, респираторы плотнее сидят на лице.

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