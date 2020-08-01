В университете им. И. М. Сеченова назвали симптомы гепатита В

https://static.news.ru/photo/92b63f50-d425-11ea-a2f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/SechenovUni

Увеличение объёма живота или появление отёка в ногах могут быть свидетельством возникновения гепатита B, заявил врач-гепатолог, заведующий научно-исследовательским отделом инновационной терапии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Чавдар Павлов.

По его словам, зачастую пациенты обращаются к врачам на той стадии болезни, когда ничего поделать уже нельзя. Всё дело в том, что на начальной стадии гепатит B не обладает специфическими симптомами. Как правило, увеличение объёма живота или отёк в ногах — это уже «далеко зашедшая стадия». В этом случае следует как можно скорее сдать анализ крови — полимеразную цепную реакцию на вирус гепатита В, подчеркнул Павлов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Врач также напомнил о необходимости обращать внимание на факторы риска, такие как ожирение и злоупотребление алкоголем. Всё это может привести к возникновению заболевания.

Поражение печени у людей с избыточной массой тела, с сахарным диабетом второго типа, это основные факторы, которые приводят к развитию заболеваний печени. Мы не должны и забывать про алкоголь. Сочетание алкоголя с вирусами и ожирением приводит к быстрейшему развитию тех последовательных стадий поражения печени, которые приводят к развитию осложнений, — заключил Павлов.

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В первую очередь россиянам следует бросить курить. Также стоит контролировать свой вес, а при особой необходимости — похудеть, стремиться к здоровому низкокалорийному питанию.