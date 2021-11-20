В России предложили сделать трансплантацию органов более доступной

С каждым годом увеличивается число россиян, нуждающихся в пересадке органов. Из-за нехватки донорских материалов в стране образовались огромные очереди. Так, в 2020 году в листе ожидания на трансплантацию находилось более 9,5 тысячи человек, в то время как годом ранее удалось провести лишь 2,4 тысячи операций. Автор проекта «20 идей по развитию России» , предприниматель и активист Дмитрий Давыдов предлагает реформировать российское законодательство, а также наладить международное сотрудничество в сфере трансплантации органов, чтобы изменить ситуацию.

Пожалуй, главной проблемой на сегодняшний день в России является законодательная норма, согласно которой донорами могут стать лишь люди, находящиеся в генетической связи с нуждающимся в пересадке (реципиентом). Такое ограничение значительно сужает круг людей, которые могли бы пожертвовать один из своих органов ради спасения жизни. Некоторые страны Европы расширили список потенциальных доноров, включив в него друзей и супругов, а в США можно добровольно пожертвовать почку в трансплантационный центр, и там ее определят самому нуждающемуся.

В этих странах работает так называемый специальный этический комитет, который отвечает за проверку намерений донора. Отдающий свой орган на пересадку должен ни в коем случае не продавать свой орган, а действовать сугубо из гуманных побуждений, без корыстных целей, чтобы спасти близкого человека.

Ян Жуйлун/ТАСС

«Благодаря строгим законам и многоуровневой системе работы учреждений трансплантологии, России удалось декриминализировать эту сферу. Поэтому мы предлагаем внести некоторые изменения, которые можно внедрить без рисков для возникновения потенциальных негативных факторов, таких как психологическое давление и принуждение, а также передача органов за вознаграждение», — отмечает Давыдов.

Поэтому бизнесмен предлагает разрешить в России донорство между супругами, находящимся в законном браке не менее одного года; между гражданами, которые не состоят в законном браке, но имеют общего ребенка; а также между родителями и их приемными детьми. По мнению Давыдова, это поможет расширить круг потенциальных доноров, сохраняя при этом принцип передачи органа по родственным связям, но не ограничиваясь лишь генетическим родством.

Кроме того, для улучшения ситуации в сфере трансплантологии России следует наладить международное сотрудничество в плане передачи трупных органов. В Европе действует так называемая презумпция согласия: изъятие подходящих к пересадке органов и тканей после диагностирования смерти мозга разрешено по умолчанию, если умерший или его родственники при жизни не зарегистрировали свой отказ. Этот принцип позволяет европейским государствам оперативно обмениваться необходимыми органами и доставлять их нуждающимся пациентам. Наиболее успешным примером международной кооперации в этом направлении Давыдов называет некоммерческий фонд Eurotransplant, который аккумулирует данные о доступных к пересадке органах и пациентах.

«Принцип работы такого фонда можно понять на примере. В Австрии появился трупный орган, не подошедший ни одному реципиенту в собственной стране. Через базу данных организации выясняется, что орган подходит реципиенту из Словении. Далее орган транспортируется самолетом в специальном контейнере в Словению, где и проходит трансплантация. Компьютерная программа Eurotransplant может мгновенно составить «список соответствия» для каждого доступного органа», — отмечает предприниматель.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По его мнению, Россия может выступить инициатором создания подобной международной организации, предложив стать ее участниками странам, с которыми уже есть связи в области здравоохранения. Эта инициатива найдет поддержку на Евразийском пространстве, учитывая относительно высокий уровень российского здравоохранения, считает Давыдов. Финансирование деятельности такого международного фонда может осуществляться за счет страховых компаний и государств-участников в соответствии с количеством регистрируемых в листе ожидания пациентов.

Во-первых, подобная система позволит облегчить и ускорить взаимодействие в этом вопросе между медицинскими учреждениями в разных субъектах Федерации в масштабах одной страны. Во-вторых, участие в международной организации ощутимо увеличит количество пересадок органов за счет расширения географии поиска. Таким образом, появится значительно больше шансов на своевременную трансплантацию, от которой сейчас зависят жизни тысяч граждан. Однако реализация этих инициатив невозможна без законодательной поддержки государства.