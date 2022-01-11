В РФ зарегистрировали тест-систему для выявления «омикрона»

Тест-система для выявления штамма коронавируса «омикрон» зарегистрирована в России. Её разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), сообщает пресс-служба ФМБА.

В России зарегистрирована первая тест-система, выявляющая омикрон-штамм COVID-19. Одиннадцатого января Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) впервые в России зарегистрировала медицинское изделие, — отмечается в сообщении.

Набор реагентов разработали в Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России после поручения руководителя ФМБА Вероники Скворцовой. Его будут использовать при диагностике в клинических лабораториях.

В ФМБА пояснили, что благодаря новой тест-системе за полтора часа можно будет выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты вирусов «омикрон» и «дельта».

Ранее стало известно, что существующие вакцины от COVID-19 должны быть обновлены и усовершенствованы для борьбы с новыми штаммами, включая «омикрон». Об этом говорится в промежуточных рекомендациях Технической консультативной группы по составу вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это позволит обеспечить уровень защиты против заражений вариантами, вызывающими озабоченность, отметили в ВОЗ.