В Кремле высоко оценили уровень обеспечения граждан вакцинами от COVID-19

Государство блестяще справилось с обязанностью по обеспечению населения вакцинами от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. По его мнению, власти сделали свою часть работы, остальное зависит от гражданской страны.

Государство обязано обеспечить условия для повсеместной и массовой вакцинации. И государство, несмотря на все сложности, с этой задачей справилось блестяще. Теперь каждый из нас должен проявить свою гражданскую ответственность, — сказал Песков.

Песков отметил, что власти провели необходимую разъяснительную работу по вакцинации от COVID-19, от россиян же требуется более активная позиция. При этом, по его словам, если граждан до сих пор не удалось убедить в отсутствии альтернативы прививкам, значит, в этом есть недоработка властей.

<...> разумеется, не всё, что нужно было сделать, сделано в плане информационного разъяснения безальтернативности и важности вакцинации <...>, но <...> требуется одновременно и <...> более ответственная позиция всех граждан нашей страны, — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что государство проиграло информационную кампанию по необходимости вакцинации. Он отметил, что людям нужно разъяснить необходимость привиться от COVID-19, а не заставлять просто поверить. По словам Толстого, подход «мы сказали, а вы делайте» не работает.