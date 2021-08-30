В центре Чумакова назвали сроки создания вакцины против штамма «дельта»

Генеральный директор научного центра исследования и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова Айдар Ишмухаметов раскрыл срок создания вакцины против «дельта»-штамма коронавируса. Об этом он рассказал в интервью RT.

Штамм «дельта» является основой для создания вакцин. Дальше необходимо пройти весь тот путь, который мы прошли с предыдущим штаммом — с «альфой». Научиться культивировать штамм, пропассировать не менее семи раз, чтобы достичь определённой стабильности его жизни. После этого надо будет заново проводить доклинические и клинические исследования, — раскрыл детали создания новой вакцины Ишмухаметов.

По его словам, для борьбы с «дельта»-штаммом коронавируса необходимо создавать новый препарат, а не модифицировать уже готовый «КовиВак», который сейчас обеспечивает 80-процентную защиту от нового штамма COVID.

По словам Ишмухаметова, создание нового препарата займёт один год. Также директор центра Чумакова признался, что нехватка вакцины «КовиВак» вызвана дефицитом производительной мощности, при этом добавив, что с 1 октября её будут производить в два раза больше: всего будет произведено 2,5 млн доз за месяц.

Ранее врач призналась, что «дельта»-штамм коронавируса несёт глобальную угрозу человечеству.