Эксперт разъяснила глобальную опасность «дельта»-штамма коронавируса

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, то на сегодня опасней «дельта»-штамма коронавируса в мире нет. Эта разновидность инфекции получила на сегодня наибольшее распространение и представляет глобальную опасность, пишет ТАСС.

Основанием для такого заявления служат данные GISAID — международной базы данных, предоставляющей открытый доступ к геномным данным вирусов гриппа и SARS-CoV2.

В Южной Америке до последнего времени превалировал штамм «гамма», но и он сейчас активно вытесняется штаммом «дельта», который начинает преобладать уже и там. Все остальные геноварианты коронавируса на планете выявляются менее чем в 10% случаев. Поэтому пока глобальную опасность представляет только штамм «дельта», — рассказала Пшеничная.

По словам специалиста, на данный момент предпосылок, что какой-то другой штамм коронавируса его вытеснит, нет.

Во всём мире продолжается активный эпиднадзор, растут темпы вакцинации, так как только приобретённая невосприимчивость к коронавирусу даёт шансы предотвратить или снизить риски появления новых штаммов.

Ранее сообщалось, что штамм коронавируса «дельта» удваивает вероятность госпитализации по сравнению со штаммом «альфа». К такому выводу пришли учёные из Великобритании после анализа 43 338 случаев заражения смертоносной инфекцией.