В Британии выяснили, что штамм «дельта» удваивает риск госпитализации

Штамм коронавируса «дельта» удваивает вероятность госпитализации по сравнению со штаммом «альфа». К такому выводу пришли учёные из Великобритании после анализа 43 338 случаев заражения смертоносной инфекцией, сообщает медицинский журнал The Lancet Infectious Diseases.

Исследования, проведённые в Индии, показали, что «дельта»-вариант может быть на 50% более заразным, чем «альфа»-вариант. В Англии было обнаружено, что возможность повторного заражения для «дельта»-варианта составляет почти 3%, по сравнению с менее чем 2% для «альфа» варианта, — говорится в исследовании учёных.

Они считают, что результаты их работы необходимо учитывать при планировании ресурсов и политики медицинской помощи. В первую очередь это касается регионов, в которых распространился штамм «дельта».

Ранее стало известно, что высокая смертность от коронавируса связана с распространением «дельта»-штамма. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, это связано с ускоренным развитием тяжёлых осложнений. В течение двух-трёх дней у пациента с «дельта»-штаммом могут развиться пневмония, поражение сердца, почек и других важных органов.