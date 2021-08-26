В Минздраве объяснили высокую смертность от коронавируса

Высокая смертность от коронавируса связана с распространением «дельта»-штамма. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, пишет «Интерфакс».

По его словам, это связано с ускоренным развитием тяжёлых осложнений. В течение двух-трёх дней у пациента с «дельта»-штаммом могут развиться пневмония, поражение сердца, почек и других важных органов.

При инфицировании вирусом данного штамма отмечается также частое развитие тяжёлых форм заболевания у людей молодого возраста. Ввиду этих факторов летальность при заболевании COVID-19, вызванном «дельта»-штаммом, может быть выше аналогичных показателей в предыдущий период подъёма заболеваемости, — объяснил он.

При этом среди граждан, прошедших вакцинацию от COVID-19, число случаев госпитализаций и появления тяжёлых осложнений значительно ниже, чем у непривитых.

26 августа в России выявили новый рекорд суточной смертности от COVID-19. За 25 августа в стране умерли от коронавируса 820 человек. Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в России составил 19 630 человек.

Кроме того, в Москве второй день подряд фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. Так, за 25 августа зафиксировали 1712 новых случаев коронавирусной инфекции, это больше, чем за прошлые сутки, почти на 22%.

Две недели назад мэр Москвы Сергей Собянин снял ряд ограничений. Смягчение коронавирусных мер произошло 13 августа. Были отменены требования об обязательной удалённой работе, о проведении термометрии во время рабочего дня и о регулярном тестировании сотрудников на коронавирус. Также были отменены ограничения на посещение зоопарков.