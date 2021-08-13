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Собянин отменил обязательную удалёнку в Москве

10:08, 13 августа 2021
Собянин отменил обязательную удалёнку в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Москве с 13 августа отменяется требование об обязательном переводе не менее 30% работников предприятий и организаций на удалённую работу. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своём блоге.

Градоначальник отметил, что благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам пандемия продолжает отступать. В настоящее время количество случаев госпитализации заразившихся коронавирусом снизилось вдвое, в больницах такими пациентами занято меньше семи тысяч коек. Это является минимальным показателем с начала апреля.

По словам мэра, посоветовавшись со специалистами, он принял решение об очередном смягчении коронавирусных ограничений.

Начиная с сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, — написал Собянин.

При этом он добавил, что работодателям рекомендуется сохранить удалёнку, если это возможно без ущерба предприятию или организации. Кроме того, сохраняется требование измерять сотрудникам температуру в начале рабочего дня и не допускать на рабочие места людей с признаками ОРВИ.

В то же время отменяются требования о проведении термометрии в течение рабочего дня и регулярном тестировании сотрудников на наличие инфекции.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки порекомендовало вузам перевести на дистанционное обучение непривитых студентов. Собянин заявил, что столичные власти не планируют переводить на удалёнку школьников.

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