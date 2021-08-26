Заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти

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В столице России второй день подряд фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. Две недели назад мэр Москвы Сергей Собянин снял ряд ограничений. Данные по заболеваемости приводит федеральный оперштаб.

В Москве 25 августа зафиксировали 1712 новых случаев коронавирусной инфекции, это больше, чем за прошлые сутки почти на 22%.

Показатели за 24 августа — 1402 случая. Это тоже выше, чем за предыдущие сутки.

Смягчение коронавирусных мер произошло 13 августа. Было отменено требование об обязательной удалённой работе, требования о проведении термометрии во время рабочего дня и регулярном тестировании сотрудников на коронавирус. Также были отменены ограничения на посещение зоопарков.

Собянин отметил, что благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам пандемия продолжает отступать. При этом масочный режим и требование к социальной дистанции сохранились.

Ранее стало известно, что скончался от коронавируса глава ярославского отделения КПРФ Александр Воробьёв, ранее выходивший на пикеты против принуждения к вакцинации.