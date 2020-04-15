Республика Алтай стала последним регионом России без COVID-19

https://static.news.ru/photo/22030db0-7efd-11ea-b61e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Последним регионом в России, где до сих пор не выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции, остаётся республика Алтай. Тем не менее, власти региона ввели режим самоизоляции для жителей до 30 апреля. Говорить о новых ограничительных мерах или их снятии чиновники считают пока преждевременным.

О новых мерах говорить пока преждевременно, через 15 минут начнётся заседание оперативного штаба в регионе, — сказал РИА Новости пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились 2 млн человек, более 126 тысяч скончались.

Самая сложная ситуация из-за коронавируса сложилась в США, Италии и Испании. В Америке количество заболевших превысило полмиллиона. На Апеннинском полуострове на фоне высокого показателя инфицированных — больше 160 тысяч — наблюдается и высокий показатель смертности: 21 тысяча человек. Испания на данный момент является лидером по числу заражений в Европе: диагноз COVID-19 там поставлен 174 тысячам пациентов.

В России выявлено 24 490 случаев коронавирусной инфекции (+3388 за последние сутки), 1986 человек выздоровели. Болезнь унесла жизни 198 пациентов. В Москве диагноз COVID-19 поставлен 14 776 (+1774 за последние сутки) заболевшим, писал NEWS.ru.