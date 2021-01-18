Уролог прокомментировал использование термобелья в морозы

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При охлаждении у человека происходит сужение кровеносных сосудов, снижается иммунитет, что провоцирует развитие воспалительных явлений в органах малого таза как у женщин, так и у мужчин. Уролог-андролог Гусейин Садыков посоветовал одеваться в морозы потеплее, а при длительном нахождении в помещении все «утеплители» снимать.

В холодное время года обувь и одежда должны быть сухими и тёплыми. Не бойтесь, что из-за перегрева в области мошонки сперматогенез может ухудшиться. Напротив, так вы предотвратите воспалительные процессы в предстательной железе и яичках. А вот пользоваться подогревом сидений в машине очень вредно как мужчинам, так и женщинам. Связано это с перепадом температур, — рассказал «Ридусу» Садыков.

Врач уточнил, что во время морозов нужно особенно бережно относиться к своему здоровью, не выходить на улицу в кроссовках или капроновых колготках.

Термобельё, подштанники или утеплённые колготки — это безопасная одежда, которая поможет вам не замёрзнуть при минусовой погоде. Но не забывайте снимать эти утеплители, когда длительно находитесь в помещении, — подчеркнул уролог.

Он пояснил, что спровоцировать цистит и простатит могут также хождение босиком по холодному полу, интимная близость в холодном помещении, неправильное использование кондиционера и чрезмерная сырость.

Как писал NEWS.ru, аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов рассказал, что самое главное на морозе — многослойность одежды. На тело нужно надевать дышащую футболку или рубашку, потом флисовую толстовку или свитер, а уже потом верхнюю одежду. При этом важно застёгиваться в помещении, чтобы под одеждой остался тёплый воздух. Обязательно нужно ходить в шапке, потому что через голову наружу уходит очень много тепла, человек может быстро охладиться без шапки и без шарфа. Обязательно нужно иметь перчатки, а иногда и рукавицы. Обувь тоже должна быть тёплой. Халилов добавил, что желательно носить одежду с капюшонами и обувь с тёплыми стельками. Первые защищают периферийную зону головы и шеи, вторые не позволяют охладиться.