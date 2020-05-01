Терапевт перечислила снижающие сопротивляемость инфекциям диеты

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Диеты, основанные на голодании или серьёзных ограничениях, не рекомендованы во время пандемии, рассказала кандидат медицинских наук, заведующая центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.

Отказ от еды, снижение калорийности рациона ниже рекомендованных норм, или иные диеты, не подразумевающие поступления в организм основных питательных веществ, негативно повлияют на иммунную систему и снизят сопротивляемость болезням, предупредила врач.

При этом у соблюдающих режим самоизоляции снижена физическая активность и рекомендуется урезать калорийность рациона соответственно. Идеальный режим питания на карантине включает в себя три основных приёма пищи и один-два лёгких перекуса в течение дня. Ужинать следует за 3-4 часа до сна, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, употребление продуктов с большим содержанием витамина С не снижает рисков заражения коронавирусом и не предотвращает осложнений. Об этом заявил член комитета Совфеда по социальной политике, врач-хирург Юрий Архаров.