Врач опроверг миф о специальных продуктах для защиты от коронавируса

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Употребление продуктов с большим содержанием витамина С не снижает рисков заражения коронавирусом и не предотвращает осложнений. Об этом заявил член комитета Совфеда по социальной политике, врач-хирург Юрий Архаров.

Отмечается, что не существует продуктов или диет, которые могли бы укрепить иммунитет и защитить от вируса. Но при этом питание должно быть сбалансированным.

Имбирь, лимон, чеснок — это яркие вкусы и польза от витаминов, которые содержатся в этих продуктах, такая же, как и от других продуктов, овощей, фруктов, — цитирует Архарова РИА Новости.

Он добавил, что сам по себе витамин С не снижает рисков заболевания вирусом и не предотвращает осложнений. Кроме того, витамин С в больших количествах не усваивается организмом. По мнению эксперта, рацион можно включать витамин D, который необходим в условиях ограничений выхода на улицу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что резкий скачок цен на имбирь был вызван действиями недобросовестных торговцев и «спекулянтов», сообщили в Федеральной антимонопольной службе. В настоящий момент крупные торговые сети установили справедливую цену на продукт.