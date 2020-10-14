Стало известно, кому нужно с осторожностью прививаться «ЭпиВакКороной»

https://static.news.ru/photo/98b72d12-0e34-11eb-9043-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пациентам с заболеваниями почек, печени, сердечно-сосудистой и эндокринной систем следует с осторожностью вакцинироваться «ЭпиВакКороной» от медицинского центра «Вектор». Эта информация содержится в инструкции к препарату. Она опубликована в государственном реестре лекарственных средств.

К заболеваниям сердечно-сосудистой системы относятся: инфаркт миокарда в анамнезе, перикардиты, ишемическая болезнь сердца, миокардиты и эндокардиты.

Также вакцинироваться с осторожностью следует пациентам с инсультами, эпилепсией, при тяжёлых заболеваниях системы кроветворения, первичных и вторичных иммунодефицитах, с аутоиммунными заболеваниями, аллергической реакцией, а также при заболеваниях центральной нервной системы.

Вторую дозу вакцины противопоказано вводить человеку, если после введения первой у него появилась аллергическая реакция, говорится в документе.

NEWS.ru писал, что вакцина «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 года. Препарат был создан научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Пострегистрационные испытания вакцины начнутся в ноябре — декабре 2020 года. В них будут участвовать пять тысяч добровольцев.

«ЭпиВакКорона» требует повторного введения с интервалом не менее 14–21 день. Защитный титр антител пока неизвестен. Препарат стимулирует иммунитет по отношению к коронавирусу после того, как его введут в организм человека дважды.