Сомнолог назвал быстрый способ проснуться утром в холодное время года

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Быстро просыпаться по утрам в холодное время года мешает сокращение светового дня. Однако есть способ исправить ситуацию, чтобы пробуждаться с большей лёгкостью, рассказал врач-сомнолог Михаил Полуэктов.

Он отметил, что пониженная температура вовсе не становится препятствием для нормального засыпания и пробуждения. Рекомендованный диапазон температур, по словам специалиста, довольно широк — от +18 до +25 градусов.

С утра, когда первые лучи солнца попадают в наши глаза, происходит блокада гормона мелатонина, который участвует в сигнализации о ночном и дневном времени для нашего организма. Соответственно, если утром не происходит интенсивного светового воздействия, то да, организму тяжело переключаться с ночного на дневной режим, — цитирует Полуэктова «Ридус».

Специалист по сну подчеркнул, что создать в квартире необходимое для более лёгкого пробуждения освещение невозможно, на это никакие современные гаджеты не способны. Необходим световой поток, превышающий тысячу люкс.

Наиболее реалистичным подходом, пояснил сомнолог, является комплекс физических упражнений: такая активность является переключателем состояния организма с сонного на бодрствующее, добавил Полуэктов.

Эксперт напомнил, что рекомендованная норма сна для здорового взрослого человека составляет от семи до девяти часов. Чем больше физической нагрузки за день, чем больше переживаний и стресса, тем больше сна требуется организму.

Человек находится в состоянии сна треть своей жизни, но чаще всего не помнит, что ему снилось, после пробуждения, а если и помнит, то вскоре забывает. Забывчивость всегда считалась нарушением, однако не помнить свои сны считается нормальным. Как писал NEWS.ru, учёные из австралийского Университета Монаша в Мельбурне выяснили причины этого. А заодно подтвердили свои подозрения в том, что люди, уверенные, будто им ничего не снится, просто ничего не помнят.