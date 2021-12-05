Саудовская Аравия начнёт пускать туристов, привитых «Спутником V»

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Избежать госпитализации и возможного летального исхода при коронавирусе поможет своевременное обращение к врачу, рассказал в эфире «Радио России» замдиректора Медицинского центра МГУ им. Ломоносова член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили. По его словам, часто люди не спешат обращаться к специалистам и лечатся сами, порой народными способами, в результате чего болезнь прогрессирует до тяжёлой формы и уже требуется госпитализация.

Эксперт считает, что лечить нужно всех пациентов с признаками респираторной инфекции независимо от результата теста на коронавирус, поскольку они часто могут давать ложноотрицательный результат. Летальность от коронавируса всё-таки низкая, это...