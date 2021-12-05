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Саудовская Аравия начнёт пускать туристов, привитых «Спутником V»

20:16, 05 декабря 2021
Саудовская Аравия начнёт пускать туристов, привитых «Спутником V» Фото: meteors.ru
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Власти Саудовской Аравии с 1 января 2022 года начнут пускать туристов, привитых «Спутником V», сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). При въезде в страну туристам придётся пройти двухдневный карантин и сдать ПЦР-тест.

Отмечается, что решение саудовских властей позволитроссийским паломникам посетить святыни ислама в городах Мекка и Медина. Саудовская Аравия стала 102 страной, разрешившей въезд туристам, вакцинированным российской вакциной, уточняется на сайте саудовского Минздрава.

Положительное решение регулирующих органов Саудовской Аравии сыграет важную роль для увеличения туристических потоков и развития деловых связей между Россией и Королевством, — подчеркнули в РФПИ.

Ранее сообщалось о намерении Израиля разрешить въезд в страну иностранцев, вакцинированных российской вакциной «Спутник V» начиная с 15 ноября. Решение было принято премьер- министром Нафтали Беннет, которая поддержала предложение министра туризма Йоэля Развозова.

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