Привитым «Спутником V» туристам могут разрешить въезд в Израиль

Туристам, привитым от коронавируса российской вакциной «Спутник V», могут разрешить въезд в Израиль. Власти одобрили соответствующую инициативу, но она должна быть утверждена кабмином страны, сообщает The Jerusalem Post.
Предложение о допуске в Израиль иностранцев, вакцинированных «Спутником V», исходило от министра туризма страны Йоэля Развозова. В ходе совещания под руководством премьер-министра Нафтали Беннета эта инициатива была поддержана. Если кабмин
При этом уточняется, что иностранцы должны пройти процедуру вакцинации полностью. Вторая прививка должна быть сделана не более, чем за полгода до въезда в Израиль. Кроме того, по прилёту туристам необходимо будет пройти в аэропорту ПЦР-тест и серологическое исследование.
Ранее сообщалось, что Израиль планирует создать систему экспресс-тестирования на антитела к коронавирусу для въезжающих в страну туристов. Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви отметил важность этой меры для российских туристов, которые занимают второе место по численности прибывающих в Израиль в период пандемии.