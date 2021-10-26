Привитым «Спутником V» туристам могут разрешить въезд в Израиль

Туристам, привитым от коронавируса российской вакциной «Спутник V», могут разрешить въезд в Израиль. Власти одобрили соответствующую инициативу, но она должна быть утверждена кабмином страны, сообщает The Jerusalem Post.

Предложение о допуске в Израиль иностранцев, вакцинированных «Спутником V», исходило от министра туризма страны Йоэля Развозова. В ходе совещания под руководством премьер-министра Нафтали Беннета эта инициатива была поддержана. Если кабмин утвердит её, привитых российской вакциной туристов будут пускать в страну с 15 ноября.

При этом уточняется, что иностранцы должны пройти процедуру вакцинации полностью. Вторая прививка должна быть сделана не более, чем за полгода до въезда в Израиль. Кроме того, по прилёту туристам необходимо будет пройти в аэропорту ПЦР-тест и серологическое исследование.

Ранее сообщалось, что Израиль планирует создать систему экспресс-тестирования на антитела к коронавирусу для въезжающих в страну туристов. Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви отметил важность этой меры для российских туристов, которые занимают второе место по численности прибывающих в Израиль в период пандемии.