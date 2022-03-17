Россиянам рассказали, почему еду нельзя запивать водой

Врач-эндокринолог Антон Поляков в разговоре с NEWS.ru рассказал, почему бытует мнение, что еду нельзя запивать водой. По его словам, вода разбавляет концентрацию соляной кислоты и желудочного сока, что замедляет переваривание белковой пищи. Людям старше 40 лет лучше отказаться от этой привычки, считает эксперт.

Вода она хоть и немного, но разбавляет концентрацию соляной кислоты и желудочного сока, и в частности замедляется переваривание белковой пищи. Лучше, особенно если мы говорим про людей старше 40 лет, лучше пищу водой не запивать. К сожалению, функция желудка у людей старше 30 лет, она уже не очень хорошая. Если белок не переваривается то он гниёт в кишечнике и создаёт сильнейшие отравления, — объяснил специалист.

При этом эксперт посоветовал россиянам пить больше воды в течение дня. Это благоприятно повлияет на самочувствие человека.

Это может способствовать выведению лишней жидкости как не странно. В принципе это благоприятно влияет на систему контроля аппетита. 1,5 — 2 литра воды в день, только не жидкости а именно воды. Человек может 2 литра кофе потому что выпить в день, и никакого отношения к здоровью это иметь не будет, — подчеркнул Поляков.

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