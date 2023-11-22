Россиянам объяснили разницу между нутрициологом и диетологом Нутрициолог пояснила, что в ее профессии не обязательно высшее образование

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Нутрициолог может не иметь высшего медицинского образования и он не является врачом, в отличие от диетолога, пояснила в разговоре с NEWS.ru специалист по здоровому питанию Ксения Придачина. Она отметила, что диетологом всегда является врач, который может назначать лечение. Нутрициолог же может лишь помогать пациенту в соблюдении врачебных рекомендаций по пищевому поведению.

Диетолог — это врач с высшим медицинским образованием. Он назначает лечебную диету при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, ожирения, сахарного диабета. Он занимается организацией лечебного питания в медицинских учреждениях, — пояснила Придачина.

Нутрициолог же, по ее словам, не обязан иметь высшее медицинское образование. Для него достаточно пройти курсы профессиональной переподготовки по нутрициологии с внесением диплома в систему Федерального реестра сведений о документах об образовании, квалификации, документах об обучении.

Нутрициолог занимается профилактикой заболеваний, связанных с питанием. Помогает клиенту придерживаться лечебных диет, назначенных врачом. Он учит клиента самостоятельно составлять свой здоровый рацион. Дает рекомендации, основанные на научных данных, — пояснила Придачина.

Нутрициолог добавила, что представители ее профессии формируют новые полезные привычки, дают рекомендации по улучшению сна и физической активности. Также, по словам Придачиной, нутрициолог рассказывает, как выбирать наиболее полезные продукты в магазине и как читать этикетки на продуктах.

Ранее диетолог Анастасия Ефимова рассказала, что ультрапереработанные продукты приводят к возникновению лишнего веса. По ее словам, их употребление наравне с фастфудом повышает риски развития заболеваний и способствует набору жировой массы.