Россия повторила свой антирекорд по смертности от коронавируса за сутки

За сутки в России от коронавирусной инфекции погибли 820 человек. Это рекордная смертность от COVID-19 на территории страны, в прошлый раз столько же жертв было зафиксировано 26 августа. Об этом стало известно из оперативных данных на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего за день в России было зарегистрировано 21 438 случаев заболевания коронавирусом, при этом полностью излечились от инфекции 16 567 человек. Известно, что среди заболевших 8,5% не имели выраженных клинических проявлений COVID-19.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объяснила причину роста заболеваемости коронавирусом в столице. Она считает, что это связано с осенним сезоном простуд и увеличением числа контактов после окончания отпусков и каникул.

