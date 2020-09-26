Роспотребнадзор: в мире подтверждено не более 10 повторных заражений COVID

Во всём мире с начала пандемии коронавируса было официально выявлено не более десяти случаев повторного заражения COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Вы знаете, есть статистика, она не превышает 10 случаев в целом по миру, она вот только сейчас формируется достоверная, достоверных случаев в мире не более 10, и, как правило, это люди <...> с каким-то иммунодефицитом, нарушением иммунной системы, — заявила она в эфире радио «Комсомольская правда», сообщает РИА Новости.
Глава ведомства подчеркнула, что специалисты пока не так много знают о вирусе, так как с его появления прошло относительно немного времени.
На сегодняшний день ситуация выглядит так, в любом случае главное сегодня для каждого — не заболеть, — подчёркивает Попова.
Как сообщал NEWS.ru, эпидемиолог в Британии допускает возможность третьей волны распространения коронавируса.
Ранее эпидемиологи Роспотребнадзора спрогнозировали плато второй волны COVID-19 в России в октябре этого года. По последним данным, рост заболеваемости коронавирусом в стране продолжается. Неделю назад было отмечено 6196 новых случаев заражений в сутки, 28 сентября — 8135.