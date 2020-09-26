Роспотребнадзор: в мире подтверждено не более 10 повторных заражений COVID

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что теперь стал очевидным тот факт, что коронавирусу свойственна сезонность. Поэтому, по её словам, число заболевших будет расти.

Сегодня цифры растут. И мы предполагали, что они будут расти — ровно потому, что вирус ведёт себя как вирус респираторный, у которого формируется очевидная сезонность, — рассказала Попова в эфире...