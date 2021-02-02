Врачи предупредили о негативном влиянии протестов на психику

Прошедшие митинги спровоцировали волну столкновений сторонников и противников действующей власти, причём как в офлайне, так и на интернет-площадках. Подобные общественные волнения могут стать причиной всплеска психических заболеваний, предупреждают врачи. В России проживают тысячи людей, больных душевными расстройствами. На фоне эпидемии коронавируса массовые протесты могут стать «спусковым механизмом» для начала тяжёлого течения этих патологий, считают специалисты.

В минувшее воскресенье во время протестной акции в Москве мужчина пытался совершить акт самосожжения. Его спасли прохожие и полицейские. Они потушили огонь и передали пострадавшего сотрудникам скорой помощи. Сейчас мужчина находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Подтолкнули ли его к этому шагу проходящие митинги, пока непонятно. Опрошенные NEWS.ru врачи сообщили, что мужчина, вероятно. страдает психическим расстройством, обострение которого могли спровоцировать акции протеста.

Суицидальное или самоповреждающее поведение является признаком одного из пограничных психических расстройств. К ним относятся дистимия, неврастения, соматоформные проявления и другие. Вне фазы обострения они могут не мешать человеку полноценно жить. Когда же болезнь возвращается, он становится опасен для себя и окружающих.

Рецидив болезней чаще случается на фоне стресса, например, массовых протестов и напряжённых политических споров в Сети, сообщила NEWS.ru руководитель отдела терапии психических и поведенческих расстройств ФГБУ «Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского» Минздрава России, врач-психиатр Алла Аведисова.

Особенно часто вызывают обострение акты насилия, которые человек видит собственными глазами — кого-то посадили, кого-то толкнули. На несогласованный митинг может пройти кто угодно, справку никто не требует. Поэтому дальнейшие подобные инциденты (например, самосожжение) не исключены. Алла Аведисова руководитель отдела терапии психических и поведенческих расстройств ФГБУ «Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского» Минздрава России, врач-психиатр руководитель отдела терапии психических и поведенческих расстройств ФГБУ «Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского» Минздрава России, врач-психиатр

О возможном обострении психических расстройств также сообщил NEWS.ru клинический психолог Владимир Крупин. Триггером может стать страх. Одни опасаются революции и влияния Запада на внутреннюю политику, другие — дальнейшего ухудшения материального положения, третьи — быть избитыми на митинге и посаженными в автозак.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным Минздрава России, в нашей стране проживает более 600 тысяч людей с различными психическими расстройствами. Москва и Санкт-Петербург входят в тройку регионов-лидеров по количеству душевнобольных. Врачи предупреждают — именно на протестах в этих городах шанс встретиться с ними возрастает.

Основные признаки, по которым можно вычислить в толпе граждан с расстройствами психики, перечислил в разговоре с NEWS.ru врач-психиатр высшей категории, бывший сотрудник Московского НИИ психиатрии (филиал НМИЦ психиатрии им. В.П. Сербского Минздрава) Виктор Ханыков. Так, человек с пограничным расстройством выкрикивает фразы, не относящиеся к общей повестке, и излишне навязывает свою точку зрения. Душевнобольной часто имеет «нелепый внешний вид» — на нём грязная одежда, или наоборот, слишком нарядная и вычурная. Агрессивное поведение — это ещё один «звоночек» для окружающих, сообщил эксперт.

Как раз они и могут нападать как на полицейских, так и на протестующих. Такие люди обладают внутренним запасом агрессии. В конфликтных ситуациях это может выливаться наружу. Таким образом у них может происходить разрядка. Некоторые и идут на митинг, чтобы слить внутренние запасы злости. Виктор Ханыков врач-психиатр врач-психиатр

Граждан с душевными патологиями психиатры легко вычисляют и по перепискам в социальных сетях. Обсуждая текущие политические события, они часто ведут себя неадекватно. Такие люди продвигают различные теории заговора, а также часто переходят на личности, оскорбляя оппонента. Врачи предупреждают — спорить с такими пользователями бесполезно, лучше полностью игнорировать их высказывания. Также людей с ментальными расстройствами легко вычислить по построению фраз и предложений.

Их посты сопровождаются большим количеством восклицательных знаков, многоточий и вопросительных знаков. Они идут сериями. Кажется, будто человек кричит, а не пишет, — рассказывает Ханыков.

Можно предположить, что в России проживает гораздо больше психически нездоровых людей, чем утверждает официальная статистика. Многие заболевания остаются недиагностированными, сообщил Владимир Крупин. Главная причина — границы психической нормы в нашей стране чуть выше, чем в других. Дело не в плохой диагностике, а в восприятии окружающих конкретного человека и его поведения.

Проявления, которые бы в Нидерландах насторожили родственников и друзей, у нас считаются особенностями личности. Таков российский менталитет. Например, у человека с лёгкой степенью аутизма возникают проблемы в общении с людьми. В Европе бы его показали врачу. У нас же думают, что он просто замкнутый и его не изменишь. Также про психопата родственники могут говорить, что он вспыльчивый. Владимир Крупин психиатр, психолог психиатр, психолог

Такая особенность, по мнению эксперта, способствует социальной разобщённости российского общества. Люди мало обращают внимание друг на друга, а потом с удивлением узнают, что их сосед напал на полицейского или поджёг себя на центральной площади.