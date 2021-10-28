Проценко заявил об отсутствии препарата для лечения коронавируса

В настоящее время человечество не располагает целенаправленным вирусным препаратом, подавляющим распространение COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

По словам Проценко, в течением пандемии лечение от коронавируса меняется. Однако по-настоящему эффективного препарата, подавляющего распространение вируса, до сих пор нет.

К сожалению, надо признать факт, что целенаправленного противовирусного лечения, препарата эффективного, который бы подавлял распространение вируса, нет. Лечение меняется. Но это, к сожалению, не лечение вируса. Это лечение тех осложнений, которые он вызывает, — признался врач.

Ранее вирусолог Павел Волчков сообщил, что через семь дней после введения нерабочих дней в России всё ещё будет расти заболеваемость коронавирусом. Только через 14-15 дней стоит ожидать минимального падения.