https://static.news.ru/photo/e38f9eb4-4ae9-11ea-897c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Russian Look

Осаночный сколиоз — одно из последствий офисной работы. Рекомендации по предотвращению заболевания дал мануальный терапевт, заслуженный врач РФ Андрей Кабычкин.

Медик посоветовал запомнить так называемое «Правило 90», согласно которому во время сидения угол между передней поверхностью бедра и туловищем должен составлять 90 градусов. При этом стопы нужно держать ровно относительно пола, передаёт радио Sputnik.

Также мануальный терапевт не рекомендует сидеть в позе «нога на ногу» — такое положение тела, по его словам, провоцирует сдавливание вен, что впоследствии может привести к их варикозному расширению. Кроме того, в этой позе страдают и суставы. А хорошей профилактикой перенапряжения мышц и перегрузки позвоночника Кабычкин назвал ежечасные мини-прогулки, хотя бы по офису.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперты Лиги подиатров (раздел медицины, занимающийся лечением заболеваний стопы и голени) рассказали, что деформация стопы напрямую отражается на прикусе. А стоматологи объяснили, как эта патология влияет и на здоровье зубов.