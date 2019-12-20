Люди, даже не связанные со строительством, понимают — деформация фундамента негативно сказывается на всём здании. Так же и с человеческим организмом: нездоровые стопы становятся причиной разных заболеваний. Эксперты Лиги подиатров (раздел медицины, занимающийся лечением заболеваний стопы и голени) рассказали, что деформация стопы напрямую отражается на прикусе. А стоматологи объяснили, как эта патология влияет и на здоровье зубов.
Работа всей опорно-двигательной системы человека направлена на то, чтобы он сохранял равновесие. С этой задачей справляются стопы, нижние конечности, тазобедренный отдел, позвоночник. Верхняя челюсть, как ни странно, тоже входит в эту систему. Если в одной из областей происходит сбой, то его последствия ощущаются «на всех этажах».
Височно-нижнечелюстной сустав служит центром равновесия всего тела. У человека с правильным балансом нижняя челюсть в комплексе с мышцами является противовесом по отношению ко всему телу. Для правильного положения головы необходимы правильное горизонтальное положение плеч и тазовых костей, а также хорошая поддержка стоп. И неправильный прикус — это однозначный показатель проблем со скелетом и осанкой. Для опытного врача достаточно посмотреть, как ходит человек, чтобы представить, как смыкаются его зубы, даже не заглядывая в рот пациента.
Существует несколько десятков видов деформаций стопы. Сюда входят косолапость, опущенная стопа, диабетическая стопа, её поражение в результате артроза голеностопного сустава, пяточная шпора и искривления пальцев ног. Они поражают людей в любом возрасте.
Неправильная постановка и работа стоп провоцируют мышечный дисбаланс во всех вышележащих отделах опорно-двигательного аппарата, объясняет Чижевская. Это становится причиной асимметрии плеч, лопаток, тазобедренных суставов. Деформация стопы ведёт к нарушению осанки, а это, в свою очередь, — к изменению здорового положения черепа. Когда нормальное положение головы нарушено, смещение массы черепной коробки в сторону наклона ведёт к деформации черепных костей, в том числе челюстей.
Неправильный прикус также провоцирует проблемы с зубами. Как рассказал NEWS.ru руководитель стоматологической клиники Артур Пинхасов, при этом диагнозе часто возникает дополнительная скученность зубов, из-за чего гигиена полости рта бывает затруднена. В тех областях, до которых человеку не удаётся добраться, возникает кариес, который нередко переходит в пульпит.
Без решения проблем опорно-двигательного аппарата походы к стоматологу оказываются бесполезными. Любой компетентный и ответственный ортодонт, прежде чем заняться красотой улыбки, обязательно отправит пациента к ортопеду или подиатру.
Долгое время считалось, что лучший способ работы с дисфункцией стопы — это жёсткая фиксация, принудительный подъём сводов. Современная подиатрия предлагает другую концепцию: предоставить стопе направленную, мягко контролируемую свободу, вернуть её в естественное состояние, «включить» рецепторы и внутренний потенциал с помощью индивидуальных упругих ортезов полного контакта.
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