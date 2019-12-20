Люди, даже не связанные со строительством, понимают — деформация фундамента негативно сказывается на всём здании. Так же и с человеческим организмом: нездоровые стопы становятся причиной разных заболеваний. Эксперты Лиги подиатров (раздел медицины, занимающийся лечением заболеваний стопы и голени) рассказали, что деформация стопы напрямую отражается на прикусе. А стоматологи объяснили, как эта патология влияет и на здоровье зубов.

Работа всей опорно-двигательной системы человека направлена на то, чтобы он сохранял равновесие. С этой задачей справляются стопы, нижние конечности, тазобедренный отдел, позвоночник. Верхняя челюсть, как ни странно, тоже входит в эту систему. Если в одной из областей происходит сбой, то его последствия ощущаются «на всех этажах».

Височно-нижнечелюстной сустав служит центром равновесия всего тела. У человека с правильным балансом нижняя челюсть в комплексе с мышцами является противовесом по отношению ко всему телу. Для правильного положения головы необходимы правильное горизонтальное положение плеч и тазовых костей, а также хорошая поддержка стоп. И неправильный прикус — это однозначный показатель проблем со скелетом и осанкой. Для опытного врача достаточно посмотреть, как ходит человек, чтобы представить, как смыкаются его зубы, даже не заглядывая в рот пациента. Ольга Чижевская исполнительный директор Лиги содействия развитию подиатрии исполнительный директор Лиги содействия развитию подиатрии

Существует несколько десятков видов деформаций стопы. Сюда входят косолапость, опущенная стопа, диабетическая стопа, её поражение в результате артроза голеностопного сустава, пяточная шпора и искривления пальцев ног. Они поражают людей в любом возрасте.

Неправильная постановка и работа стоп провоцируют мышечный дисбаланс во всех вышележащих отделах опорно-двигательного аппарата, объясняет Чижевская. Это становится причиной асимметрии плеч, лопаток, тазобедренных суставов. Деформация стопы ведёт к нарушению осанки, а это, в свою очередь, — к изменению здорового положения черепа. Когда нормальное положение головы нарушено, смещение массы черепной коробки в сторону наклона ведёт к деформации черепных костей, в том числе челюстей.

Неправильный прикус также провоцирует проблемы с зубами. Как рассказал NEWS.ru руководитель стоматологической клиники Артур Пинхасов, при этом диагнозе часто возникает дополнительная скученность зубов, из-за чего гигиена полости рта бывает затруднена. В тех областях, до которых человеку не удаётся добраться, возникает кариес, который нередко переходит в пульпит.

Без решения проблем опорно-двигательного аппарата походы к стоматологу оказываются бесполезными. Любой компетентный и ответственный ортодонт, прежде чем заняться красотой улыбки, обязательно отправит пациента к ортопеду или подиатру.

Долгое время считалось, что лучший способ работы с дисфункцией стопы — это жёсткая фиксация, принудительный подъём сводов. Современная подиатрия предлагает другую концепцию: предоставить стопе направленную, мягко контролируемую свободу, вернуть её в естественное состояние, «включить» рецепторы и внутренний потенциал с помощью индивидуальных упругих ортезов полного контакта.