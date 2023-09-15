Подводные камни хронического тонзиллита

Фото: Shutterstock/FOTODOM

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Хронический тонзиллит — широко распространенное заболевание. Им болеет как взрослое, так и детское население крупных мегаполисов. На первый взгляд, воспаление миндалин кажется незначительной проблемой, с которой можно справиться самостоятельно. Однако не стоит забывать о серьезных последствиях, к которым приводит нелеченый тонзиллит. Мы побеседовали с оториноларингологом «СМ-Клиника», к.м.н. Натальей Васильевной Лукань и узнали у нее, какую скрытую опасность таит в себе это заболевание.

— Наталья Васильевна, расскажите, пожалуйста, что такое хронический тонзиллит и какими симптомами проявляется?

— Тонзиллит — это хроническое воспаление миндалин, которое может проявляться общей слабостью, недомоганием, снижением работоспособности, периодическими болями в сердце или нарушением сердечного ритма. Основными симптомами заболевания являются периодическая или постоянная боль в горле, а также субфебрильная температура тела от 37 до 37,5°С.

— Как отличить ангину от хронического тонзиллита?

— Очень хороший вопрос. Разница в том, что ангина — это острое инфекционное заболевание ротоглотки, причиной которого является заражение человека вирусами или бактериями. Воспалительный процесс длится от нескольких часов до нескольких дней, проявляется острой болью в горле с повышением температуры тела выше 38 °С. У пациентов с ангиной обычно отмечается ухудшение общего самочувствия, слабость, ломота во всем теле.

Хронический тонзиллит же является следствием неоднократных ангин и в отличие от последних длится от нескольких месяцев до нескольких лет. Это заболевание связано в основном с воспалительными процессами в миндалинах. При хроническом течении болезни внутри миндалин могут наблюдаться рубцовые изменения.

Фото: СМ-Клиника Наталья Лукань

— Бытует мнение, что, если удалить миндалины, повторно рецидивов тонзиллита не будет. Это правда?

— Да, это действительно так. Иногда мы рекомендуем пациентам полностью удалить миндалины, чтобы забыть о рецидивах ангин и тонзиллите.

— Вызывает ли хронический тонзиллит какие-либо осложнения?

— Конечно. Это заболевание как раз и опасно различными осложнениями. Например, рецидивами ангин или развитием паратонзиллита, то есть гнойным воспалением миндалин. Если заболевание не лечить, воспалительный процесс может дальше затронуть мягкие ткани шеи.

Наиболее серьезным осложнением хронического тонзиллита является развитие ревматизма, который в свою очередь связан с нарушением работы иммунитета и воспалительными процессами в организме. Чаще всего органами-мишенями при ревматизме становятся клапаны и оболочки сердца, суставы и почки.

Хронический тонзиллит опасен серьезными осложнениями для здоровья

— В случае осложнений к каким коллегам направляете пациента?

— Если после обследования обнаруживаются общие осложнения, например ревматизм, мы привлекаем специалистов смежных специальностей, таких как ревматолог, кардиолог, нефролог, физиотерапевт.

Если во время диагностики выявляем местные осложнения, направляем пациентов к врачу-иммунологу.

— Если симптомы хронического тонзиллита уже знакомы, можно самостоятельно лечиться антибиотиками?

— Ни в коем случае. Самолечение антибиотиками недопустимо. Неконтролируемый прием лекарств может привести к устойчивости патогенной микрофлоры к антибиотикам и затянуть течение болезни.

— Как проводите диагностику и лечение хронического тонзиллита?

— Во время диагностики мы сначала осматриваем пораженные органы, а затем берем биоматериал на анализы, в том числе анализ крови на пиогенные стрептококки, которые часто являются виновниками ангин и тонзиллита. Проводя детальный осмотр ротоглотки, в первую очередь обращаем внимание на состояние небных миндалин — есть или нет рубцовых изменений, насколько серьезно воспалена ротоглотка пациента.

Что касается лечения хронического тонзиллита, здесь все зависит от конкретного случая. Если врач не замечает никаких серьезных осложнений, пациенту предлагается пройти консервативную терапию совместно с физиотерапией. В случае осложнений или если консервативное лечение не дало положительного результата, мы рекомендуем оперативное лечение, в частности тонзиллэктомию — полное удаление миндалин.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

— А мороженое можно есть после операции?

— Можно! Во-первых, это вкусно, во-вторых, полезно. Мороженое помогает локально снизить температуру в горле, уменьшив болевой эффект.

— Применяете ли вы в клинике свои авторские методики?

— Безусловно. Я посвятила свою диссертационную работу лечению хронического тонзиллита. Я применяю аппаратную методику лечения воспаленных миндалин с помощью ультразвука. В результате такого воздействия лечебный эффект заметно усиливается.

Мы наблюдаем у пациента значительное уменьшение воспалительного процесса в ротоглотке в целом и миндалин в частности, самое главное, они освобождаются от гнойных казеозных пробок. А кроме того, лечение способствует уничтожению патогенной микрофлоры в ротоглотке и сохранению баланса здоровых микроорганизмов, которые помогают ускорить выздоровление.

Лечение способствует уничтожению патогенной микрофлоры в ротоглотке и сохранению баланса здоровых микроорганизмов

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Реклама. ООО «СМ-Клиника», smclinic.ru